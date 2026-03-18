Названы самые популярные страны для оформления шенгенских виз

Италию и Францию назвали самыми популярными странами для оформления шенгена

Италию, Францию и Испанию назвали самыми популярными странами для оформления шенгенских виз в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, сроки подачи документов в консульства этих европейских государств разнятся. Например, запись для клиентов туроператоров в визовый центр Италии в Москве возможна уже на следующий день, а обычная запись доступна примерно через три недели. При этом сроки в регионах составляют в среднем четыре-пять дней.

Между тем в визовых центрах Испании и Франции слоты для записи приходится ловить — их разбирают за считанные часы. А вот в визовом центре Греции в Москве они доступны уже со второй половины апреля. Кроме того, нет особых сложностей с записью в визовый центр Венгрии в Москве — есть слоты даже на конец марта.

В АТОР также рассказали, что самые длительные сроки рассмотрения заявлений сохраняются у Италии и Франции, а быстрее всего выдают шенген Греция и Венгрия.

Ранее стало известно, что консульства стран Шенгенского соглашения почти перестали выдавать заявителям из России многократные визы. По итогам 2025 года их доля рухнула до 9-18 процентов.

