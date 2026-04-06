Россиянам спрогнозировали неумолимый рост числа банкротств

Аналитик Коган: Долги россиян продолжат расти из-за высоких ставок по кредитам

Заметный рост долговых обязательств россиян связан в первую очередь с высокими процентами по кредитам. Об этом заявил инвестиционный банкир Евгений Коган, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Ряд россиян брал кредиты, когда ключевая ставка находилась на рекордно высоком уровне. В настоящее время планка упала до 15 процентов годовых, но она все равно остается заградительной для части граждан. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка повлекла за собой увеличение рыночных ставок, что сделало условия по кредитам невыгодными для населения, пояснил Коган.

В результате многим россиянам пришлось брать дополнительные кредиты, чтобы выплачивать проценты по старым, отметил эксперт. Такая модель финансового поведения неизбежно ведет к разорению, предупредил Коган. В обозримом будущем в России стоит ждать роста числа банкротств физлиц, констатировал аналитик. «Думаю, что статистика по банкротствам будет расти неумолимо», — резюмировал он.

Еще одной причиной роста задолженности россиян Коган назвал отмену всеобщей льготной ипотеки под 8 процентов годовых. Подобной программой до недавнего времени могли воспользоваться все совершеннолетние желающие. Вкупе с резким ростом цен на недвижимость это усугубило финансовое положение многих граждан, заключил Коган.

О том, что сейчас — далеко не самое лучшее время для оформления новых займов, предупреждали многие эксперты. Подобный тезис подтверждает в том числе статистика. В начале весны средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших российских банках оказался вдвое выше ключевой. Однако даже этот фактор не отпугнул россиян. В конце зимы объем выдачи кредитов наличными на внутреннем рынке увеличился на 60 процентов год к году. Повышенный спрос на займы в итоге может привести к усилению долгового бремени граждан, не исключили аналитики.

