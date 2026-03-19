13:58, 19 марта 2026

Россияне бросились за новыми кредитами

ОКБ: Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 60 процентов в феврале
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам февраля 2026 года число выдачи кредитов наличными в России увеличилось более чем на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на новые займы сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За последний зимний месяц на внутреннем рынке было выдано в общей сложности 1,61 миллиона кредитов наличными. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 1,28 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев число кредитов выросло примерно на 330 тысяч единиц.

Суммарный объем кредитования наличными в феврале достиг 304,26 миллиарда рублей. Достигнутый в конце зимы результат оказался на 60 процентов больше в годовом выражении (прирост на 114,32 миллиарда). В месячном выражении показатель увеличился на 13 процентов, или на 34,86 миллиарда.

Резкое наращивание объемов выдачи кредитов наличными фиксируется в России, несмотря на сверхвысокие ставки. Несмотря на затяжное снижение ключевой, полная стоимость займов на внутреннем рынке продолжает оставаться вдвое выше. Так, к середине марта реальные ставки по кредитам достигли 31 процента при ставке Центробанка в 15,5 процента годовых.

На этом фоне эксперты неоднократно призывали граждан воздержаться от новых займов. Однако, судя по статистике, россиян не отпугивают даже заградительные условия по кредитам. Подобное может быть связано с ухудшением финансового положения на фоне роста цен и замедления темпов роста зарплат в стране, отмечают аналитики. С учетом этого граждане предпочитают брать новые займы вопреки и без того высокой закредитованности.

