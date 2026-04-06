17:52, 6 апреля 2026

Россияне раскрыли представления об идеальном отпуске

40 процентов россиян хотели бы провести отпуск активно
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы рассказали, что в отдыхе ищут сценарий, противоположный их повседневной жизни. Свои представления об идеальном отпуске они раскрыли в ходе исследования сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что далеко не все соотечественники мечтают о тихом отдыхе на пляже. Оказалось, что главным предпочтением является смена привычного уклада жизни. Так, спокойный пляж с книгой выбрали 26 процентов опрошенных, уединенный домик в лесу — 18 процентов. Еще 40 процентов хотели бы провести отпуск активно в отелях с развитой инфраструктурой или в походах с друзьями.

К уединению чаще всего стремятся жители мегаполисов или люди старше 45 лет. А среди тех, кто выбирает активный отдых, 38 процентов младше 35 лет.

«Главный вывод исследования: люди хотят не просто отдохнуть, а прожить другой сценарий. Они перестали думать, что “правильный” отпуск это обязательно лежать на пляже или, наоборот, бегать с рюкзаком. Те, кто весь год проводит в офисе за компьютером, выбирают активные походы и сплавы. А те, кто постоянно в переговорах и встречах, мечтают о тишине и уединении» — рассказали эксперты.

Ранее россиянам назвали самые дорогие направления для путешествий по стране в 2026 году. Первое место в рейтинге занял Магадан.

