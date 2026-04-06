15:02, 6 апреля 2026Путешествия

Россияне стали ездить в одну страну Азии в три раза чаще

АТОР: 120 тысяч россиян отдохнули во Вьетнаме в марте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россияне стали ездить в одну страну Азии в три раза чаще — только в марте 2026 года в стране Азии отдохнули 120 тысяч соотечественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Так, в первом квартале 2026 года во Вьетнам приехали 367 тысяч гостей из РФ, в три раза больше, чем в аналогичный период 2025-го. Прирост составил 294,5 процента. Уточняется, что количество россиян, приезжающих в страну, больше, чем любых других туристов из Европы — РФ обогнала Францию, Великобританию и Германию.

«Ожидается, что при сохранении текущих темпов по итогам 2026 года Россия войдет в топ-5 ключевых туристических рынков для вьетнамской туристической отрасли, обойдя не только европейцев, но и ряд азиатских стран», — заключили в АТОР.

Ранее тревел-блогерша описала привычки жителей Вьетнама фразой «русским не понять». Так, оказалось, что местные спокойно могут спросить при первой встрече, сколько человек зарабатывает и женат ли он.

