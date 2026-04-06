09:03, 6 апреля 2026

Тревел-блогерша описала привычки жителей Вьетнама фразой «русским не понять»

Алина Черненко

Фото: phum_peedz / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала во Вьетнаме и описала некоторые традиции и привычки местных жителей фразой «русским не понять». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Первая привычка вьетнамцев, на которую обратила внимание россиянка, — задавать вопросы, вгоняющие в краску европейцев. «Представьте: знакомство завязалось буквально пять минут назад, обменялись парой фраз о погоде, и вдруг собеседник совершенно спокойно интересуется: "Сколько ты зарабатываешь? Где учился? Женат? Сколько детей?" В России подобные вопросы задают разве что близкие друзья после нескольких лет знакомства, и то с осторожностью», — удивилась она.

Путешественница пояснила, что во Вьетнаме чрезвычайно важна иерархия, уважение к старшим и успешным людям, и, чтобы выстроить общение, вьетнамцу необходимо понять, кто перед ним.

Россиянка также рассказала, что белая кожа считается в этой стране Азии признаком высокого статуса, благородного происхождения и красоты. Поэтому местные женщины даже в сорокоградусную жару ходят в джинсах, кофте с длинным рукавом, перчатках и огромной шляпе.

Еще один поразивший соотечественницу ритуал — есть с утра горячий наваристый суп с рисовой лапшой и мясом. По ее словам, вьетнамский завтрак — это серьезное кулинарное мероприятие, которое требует времени на приготовление. «Проснуться до рассвета, неспешно приготовить фо, собраться всей семьей — так начинается типичный вьетнамский день», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Таиланде и рассказала о запретах, нарушение которых может повлечь за собой беду. В частности, в этой стране запрещены азартные игры. Однако наказание зависит от настроения полицейского.

