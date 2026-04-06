Экономика
06:30, 6 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

Flowwow: Украшение дома ветками стало новым трендом 2026 года
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В феврале-марте 2026 года россияне потратили в три раза больше денег на украшение дома композициями с цветущими ветками, рассказала «Ленте.ру» руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.

По словам эксперта, украшать дом ветками к началу весны — набирающий популярность тренд в России. По оценке Перетягиной, на новое увлечение россияне в первые месяцы года потратили в два с половиной раза денег больше, чем за тот же период прошлого.

«Как правило, магазины продают ветки с почками, а зацветают они уже дома. Кстати, в вазе такие композиции стоят дольше обычных букетов. Для покупателей это способ ускорить приближение весны, пока на улицах сходит снег», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Она также рассказала, что абсолютный лидер по спросу — магнолия, которая в среднем стоит 5,3 тысячи рублей. Следующая по популярности — форзиция по 3,5 тысячи рублей, а также миндаль и вишня, которые можно приобрести примерно за 3 тысячи рублей, сообщила Перетягина.

Ранее россиян предупредили об опасности увядающих цветов. Вянущий букет распространяет споры плесени в воздухе, приводя к заложенности носа, раздражению слизистых и чиханию.

