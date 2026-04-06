Россиянка с бокалом расплакалась за рулем из-за концерта «Нейромонаха Феофана»

Любовь Ширижик

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Санкт-Петербурга задержали за рулем автомобиля с бокалом из-под вина в руке. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

На судебном заседании она рассказала, что после концерта группы «Нейромонах Феофан» находилась в тяжелом психоэмоциональном состоянии и плакала. Возможно, поэтому сотрудники ГАИ пришли к выводу, что она нетрезвая. На допросе инспектор дорожной полиции сообщил, что когда он открыл дверь машины, то водитель сидела за рулем с винным бокалом.

Медосвидетельствование показало, что в ее крови имеется алкоголь — показатель составил 0.352 миллиграмма на литр, с чем женщина была согласна. Она вину признала, но не раскаялась в произошедшем.

Мировой суд признал петербурженку виновной в совершении правонарушения по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортом в состоянии опьянения») и лишил ее прав на полтора года со штрафом в 45 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене данных.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
