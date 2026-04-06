Российским компаниям спрогнозировали массовый уход с Ближнего Востока

Аналитик Кермедчиева: Российские бренды будут уходить из ОАЭ из-за войны в Иране

Российские бренды, представленные на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), будут уходить из ближневосточной страны на фоне затянувшейся войны в Иране. Такой прогноз дала аналитик Ассоциации Торговой недвижимости и Экспертов Ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, ее слова приводит ТАСС.

После ввода масштабных западных санкций российские компании стали искать выход на альтернативные рынки. Одним из самых перспективных направлений для них стал Дубай. Один из крупнейших городов ОАЭ оказался для многих отечественных фирм безопасным хабом для ведения бизнеса. Однако война в Иране поставила под сомнение роль Дубая, отметила Кермедчиева.

В обозримом будущем, отметила она, стоит ожидать снижения инвестиций российских компаний в дубайский рынок. Те фирмы, которые успели за последние несколько лет закрепиться в ОАЭ, скорее всего, станут массово покидать страну на фоне нарушения логистики и участившихся ракетных атак Ирана. «Шансов на то, что бизнес реабилитируется с точки зрения оборотов, немного», — констатировала Кермедчиева.

Ряд отечественных фирм уже столкнулись с серьезными проблемами из-за войны в Иране, отметил ранее директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. К настоящему времени, пояснил он, из примерно 100-120 российских компаний, работавших на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки, приостановили свою работу более половины. В случае затягивания войны в регионе тренд может усилиться, резюмировал аналитик.