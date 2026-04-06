12:33, 6 апреля 2026

Российским компаниям спрогнозировали массовый уход с Ближнего Востока

Аналитик Кермедчиева: Российские бренды будут уходить из ОАЭ из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские бренды, представленные на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), будут уходить из ближневосточной страны на фоне затянувшейся войны в Иране. Такой прогноз дала аналитик Ассоциации Торговой недвижимости и Экспертов Ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, ее слова приводит ТАСС.

После ввода масштабных западных санкций российские компании стали искать выход на альтернативные рынки. Одним из самых перспективных направлений для них стал Дубай. Один из крупнейших городов ОАЭ оказался для многих отечественных фирм безопасным хабом для ведения бизнеса. Однако война в Иране поставила под сомнение роль Дубая, отметила Кермедчиева.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

В обозримом будущем, отметила она, стоит ожидать снижения инвестиций российских компаний в дубайский рынок. Те фирмы, которые успели за последние несколько лет закрепиться в ОАЭ, скорее всего, станут массово покидать страну на фоне нарушения логистики и участившихся ракетных атак Ирана. «Шансов на то, что бизнес реабилитируется с точки зрения оборотов, немного», — констатировала Кермедчиева.

Ряд отечественных фирм уже столкнулись с серьезными проблемами из-за войны в Иране, отметил ранее директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. К настоящему времени, пояснил он, из примерно 100-120 российских компаний, работавших на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки, приостановили свою работу более половины. В случае затягивания войны в регионе тренд может усилиться, резюмировал аналитик.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
