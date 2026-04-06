Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

Бывший совладелец шахты Листвяжная в Кемеровской области экс-депутат Государственной думы России Владимир Гридин отреагировал на обвинение. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Гридина, сбежавший вскоре после взрыва из России в Монако и находящийся в международном розыске, полагает, что обвинение является необоснованным. Его обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Экс-депутат своей вины не признает.

Гридина должны отправить в СИЗО с момента фактического задержания на территории России. Впрочем, также возможен вариант его передачи российским стражам порядка в случае экстрадиции миллиардера. Олигарху грозит до 10 лет лишения свободы.

Трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла в ноябре 2021 года и унесла жизни 51 человека. Погибшими числятся 46 горняков и 5 спасателей, принимавших участие в поисках. Разбирательство шло несколько лет и разделилось на несколько судебных процессов.