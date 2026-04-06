Семь футболистов сборной Эритреи пропали после выездного матча Кубка Африки в ЮАР

Семь футболистов из Эритреи пропали после выездного матча Кубка Африки с ЮАР

Семь футболистов сборной Эритреи пропали после выездного матча квалификации Кубка африканских наций-2027 с командой Эсватини. Об этом сообщает Sport24.

Встреча прошла 31 марта в ЮАР и завершилась победой Эритреи со счетом 2:1. После встречи семь игроков эритрейской команды не вернулись на родину, на данный момент их местонахождение неизвестно.

Фамилии пропавших футболистов не называются. Уточняется, что все они выступают за клубы из Эритреи.

Сборная Эритреи не проводила матчей, в том числе товарищеских, с 2019 года. Весной 2026-го команда вернулась на международную арену. Сборная находится на 184-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).