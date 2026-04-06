11:08, 6 апреля 2026

Семь футболистов сборной Эритреи пропали после выездного матча Кубка Африки в ЮАР

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Skalski / Shutterstock / Fotodom

Семь футболистов сборной Эритреи пропали после выездного матча квалификации Кубка африканских наций-2027 с командой Эсватини. Об этом сообщает Sport24.

Встреча прошла 31 марта в ЮАР и завершилась победой Эритреи со счетом 2:1. После встречи семь игроков эритрейской команды не вернулись на родину, на данный момент их местонахождение неизвестно.

Фамилии пропавших футболистов не называются. Уточняется, что все они выступают за клубы из Эритреи.

Сборная Эритреи не проводила матчей, в том числе товарищеских, с 2019 года. Весной 2026-го команда вернулась на международную арену. Сборная находится на 184-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

    Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

    Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

    Все новости
