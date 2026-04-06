14:45, 6 апреля 2026Силовые структуры

Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Подмосковье осудят молодого человека за серию поджогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2025 года 21-летний житель Электростали в составе группы лиц с помощью поджога уничтожил два автомобиля, один из которых находился в гараже, а также забор одного из частных домов. Преступления он совершил по поручению одного из участников группы. За исполнение заданий злоумышленник получал денежное вознаграждение. Сумма ущерба от его действий составила более 3,8 миллиона рублей.

Он обвиняется по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство и расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пытавшийся избежать уголовного наказания россиянин поджег трансформаторную подстанцию.

