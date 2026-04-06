15:50, 6 апреля 2026Мир

Ситуацию на Ближнем Востоке описали фразой «война только началась»

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке не приближается к завершению, а только начался. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей исламской революции. Война на истощение, для которой и была создана вся военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой», — написал он.

Малинен добавил, что восхищается действиями Ирана и военной стратегией Исламской Республики.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль уже подготовили план масштабной бомбардировки иранских энергообъектов. Посредники крайне обеспокоены тем, что в ответ на такой удар Иран может нанести ущерб нефте- и водохозяйственным объектам стран Персидского залива.

