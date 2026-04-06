СК отреагировал на ставших жертвами перевозки по затопленным дорогам детей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:16, 6 апреля 2026

СК завел дело после гибели детей при перевозке по затопленным дорогам Дагестана
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Республике Дагестан Следственный комитет (СК) России отреагировал на ставших жертвами перевозки по затопленным дорогам региона двух детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Возбудили два уголовных дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 5 апреля в Дербентском районе, несмотря на очевидную опасность и затопление дороги в результате прорыва земляного вала Геджухского водохранилища и подтопление участка дороги и мостового перехода в районе села Геджух, водитель автомобиля решил перевезти пять пассажиров и его снесло потоком воды в канал. В результате транспортное средство затопило. В итоге два ребенка, которые находились внутри, не выжили.

По информации правоохранителей, аналогичное ЧП произошло в этом же районе с другой машиной. В результате ее затопления не выжила местная жительница и ее несовершеннолетние внучки.
 
Ранее сообщалось, что девочку, ставшую одной из жертв затяжных ливней в Дагестане, обнаружили в Дербентском районе республики после спада воды. Поиски ее матери еще продолжаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok