СК отреагировал на ставших жертвами перевозки по затопленным дорогам детей

СК завел дело после гибели детей при перевозке по затопленным дорогам Дагестана

В Республике Дагестан Следственный комитет (СК) России отреагировал на ставших жертвами перевозки по затопленным дорогам региона двух детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Возбудили два уголовных дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 5 апреля в Дербентском районе, несмотря на очевидную опасность и затопление дороги в результате прорыва земляного вала Геджухского водохранилища и подтопление участка дороги и мостового перехода в районе села Геджух, водитель автомобиля решил перевезти пять пассажиров и его снесло потоком воды в канал. В результате транспортное средство затопило. В итоге два ребенка, которые находились внутри, не выжили.

По информации правоохранителей, аналогичное ЧП произошло в этом же районе с другой машиной. В результате ее затопления не выжила местная жительница и ее несовершеннолетние внучки.



Ранее сообщалось, что девочку, ставшую одной из жертв затяжных ливней в Дагестане, обнаружили в Дербентском районе республики после спада воды. Поиски ее матери еще продолжаются.

