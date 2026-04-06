14:02, 6 апреля 2026Россия

Стало известно об обнаружении тела жертвы затяжных ливней в Дагестане

Тело девочки обнаружили в Дербентском районе Дагестана после спада воды
Майя Назарова

Фото: Пресс-служба главы Дербентского района Дагестана / РИА Новости

Тело девочки, которая стала одной из жертв затяжных ливней в Дагестане, обнаружили в Дербентском районе республики после спада воды. Поиски ее матери еще продолжаются, об этом стало известно РИА Новости от собеседника в районной администрации.

Собеседник отметил, что на вид ребенку пять-шесть лет. Ее нашли волонтеры и спасатели.

В пресс-службе МЧС России агентству рассказали, что более 730 человек направили в пункты временного размещения в Дагестане. В ведомстве подчеркнули, что порядка 1200 человек и 200 единиц техники ликвидируют последствия дождевого паводка в Дагестане.

До этого глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев пояснил, что из опасной зоны вывезли жителей примерно 800 домохозяйств. Людям предоставили питание, воду и медицинскую помощь, при этом часть эвакуированных отправилась к родственникам.

5 апреля сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация сложилась в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях.

Кроме того, в селе Кирки в Дагестане сошел оползень, в результате не выжила одна женщина. Позднее в Дербентском районе Дагестана началась эвакуация, по планам властей, вывезут более четырех тысяч человек. Из-за переполнения Геджухского водохранилища присутствует угроза подтопления в Дербентском районе.

