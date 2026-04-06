Собирающиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Сочи на 30 часов

TourDom: Задержки рейсов в Турцию в аэропорту Сочи достигают 30 часов

Российские туристы, собирающиеся на отдых в Турцию, застряли в аэропорту Сочи более чем на сутки. Об этом пишет портал TourDom.

Уточняется, что задержки рейсов в Стамбул достигают 30 часов из-за плана «Ковер», который ввели 5 апреля в 14:43 и сняли 6 апреля в 04:00. За время действия временных ограничений 15 самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Грозный и Владикавказ.

По данным источника, утром 6 апреля приземляются лайнеры, которые должны были прибыть еще накануне. Так, с 16-часовым опозданием прилетят из Стамбула пассажиры авиакомпании «Азимут», а с 18-часовым — пассажиры «ИрАэро» из Антальи.

Из-за сбоев с прибытием задерживаются и вылеты. В Стамбул клиенты «ИрАэро» смогут отправиться в 19:25 6 апреля вместо 13:00 5 апреля, а в Анталью — в 01:20 7 апреля вместо 06:00 6 апреля.

Как пишет издание, аэропорт Сочи работает в усиленном режиме. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что по состоянию на 10:00 6 апреля было принято 12 самолетов и отправлено еще 16. Десять лайнеров все еще находятся на запасных аэродромах.

Ранее стало известно, что более сотни рейсов отстали от графика в аэропорту Сочи из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край. Пассажиры были вынуждены спать на полу в зоне ожидания и стоять в очередях на посадку.

