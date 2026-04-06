Союзник Ирана поддержал прекращение огня с США при одном условии

Представитель хуситов аль-Хуси выразил готовность на перемирие с США

Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) выразило готовность придерживаться перемирия с Соединенными Штатами при условии прекращения американских атак на их позиции. Об этом сообщает Clash Report в социальной сети X.

«Высокопоставленный представитель хуситов Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что группировка не планирует наносить удары по судам в Красном море или американским объектам, если конфликт не обострится. Он добавил, что они не будут нападать на другие мусульманские страны, если их не спровоцируют», — сказано в сообщении.

Однако хуситы предупредили, что в случае обострения конфликта могут перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».