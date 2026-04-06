США были застигнуты врасплох союзником РФ на заседании ООН

Sohu: США были застигнуты врасплох решением РФ и Франции на заседании ООН

США были «застигнуты врасплох» решением РФ и Франции отклонить проект резолюции по Ормузскому проливу на заседании Совета Безопасности ООН. Отмечается, что в его рамках предлагалось применить силу, чтобы обеспечить проход судов, пишет Sohu.

В публикации говорится, что США не ожидали решения Франции и России выступить против. Изначально в Вашингтоне предполагали, что Москва воздержится от голосования, однако Россия неожиданно проголосовала против. Франция тоже отклонила проект, что удивило США.

Ранее Иран не согласился открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня Соединенными Штатами.