Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:50, 6 апреля 2026Интернет и СМИ

США были застигнуты врасплох союзником РФ на заседании ООН

Sohu: США были застигнуты врасплох решением РФ и Франции на заседании ООН
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США были «застигнуты врасплох» решением РФ и Франции отклонить проект резолюции по Ормузскому проливу на заседании Совета Безопасности ООН. Отмечается, что в его рамках предлагалось применить силу, чтобы обеспечить проход судов, пишет Sohu.

В публикации говорится, что США не ожидали решения Франции и России выступить против. Изначально в Вашингтоне предполагали, что Москва воздержится от голосования, однако Россия неожиданно проголосовала против. Франция тоже отклонила проект, что удивило США.

Ранее Иран не согласился открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня Соединенными Штатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok