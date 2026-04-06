США обвинили в атаках на гражданские объекты из-за военных неудач

19:24, 6 апреля 2026Мир

Профессор Маранди: США атакуют гражданские объекты из-за военных неудач
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты начинают атаковать все больше гражданских объектов в Иране, поскольку оборонный потенциал страны находится под землей. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону на YouTube.

«Эта война якобы должна была завершиться за два дня, а наши ракеты должны были закончиться через неделю. Идет уже шестая неделя, а иранцы наносят сильные удары», — сказал Маранди. Он подчеркнул, что США не удалось уничтожить оборонный потенциал Ирана, поскольку все военные объекты находятся глубоко под землей.

Профессор резюмировал, что США, разочаровавшись, начинают бомбить все больше гражданских целей: многоквартирные дома и больницы. По его словам, Тегеран продолжает ежедневно запускать ракеты и беспилотники и сбивать самолеты.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    В МИД высказались об атаке ВСУ на объекты КТК

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    Все новости
