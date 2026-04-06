США столкнулись с суровой реальностью в Иране

NYT: Военные стратеги США мечтали о победе в войне с «дистанционным управлением»

Военные стратеги США мечтали о победе в войне с «дистанционным управлением», но в Иране столкнулись с суровой реальностью. Об этом в статье для The New York Times (NYT) написали бывший начальник отдела разведки в Белом доме, глава ситуационного центра и сотрудник ЦРУ Марк Густафсон и специальный советник Eurasia Group Джастин Косслин.

По их словам, несмотря на возросшую скорость и точность наведения с помощью искусственного интеллекта, иранский конфликт показывает, что «реальность по-прежнему остается серьезным препятствием на пути к победе».

Они отметили, что масштабы и рассредоточенность иранских беспилотников таковы, что их не может уничтожить один лишь искусственный интеллект.

«Ракеты малой дальности, особенно на мобильных пусковых установках, могут уцелеть даже в условиях постоянного тотального наблюдения. Если раньше военные стратеги мечтали о полной победе в войне с дистанционным управлением, то в Иране они столкнулись с суровой реальностью», — подчеркнули авторы статьи.

Ранее бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент заявил, что иранцы нашли способ победить в конфликте с США. Он отметил, что в Иране изучили войны последних двух десятилетий на востоке и на западе и увидели, что возможно победить США, просто не проиграв.