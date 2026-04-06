04:29, 6 апреля 2026

Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

NatMed: Загрязнение воздуха и социальное неравенство ускоряют старение мозга
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сочетание загрязнения окружающей среды и социального неравенства может значительно ускорять старение мозга. К такому выводу пришли международные исследователи, проанализировавшие данные почти 19 тысяч человек из 34 стран. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые оценили влияние сразу 73 факторов — от уровня загрязнения воздуха и климата до доступа к медицине и социальной поддержки. Оказалось, что их совокупное воздействие объясняет изменения в старении мозга в 15 раз лучше, чем любой отдельный фактор. Особенно выраженный эффект наблюдался, когда неблагоприятные условия накладывались друг на друга, усиливая взаимное влияние.

Физические факторы, такие как загрязнение воздуха, высокая температура воздуха и нехватка зеленых зон, были связаны с изменениями структуры мозга — прежде всего в областях, отвечающих за память и эмоции. В то же время социальные условия — бедность, неравенство и хронический стресс — сильнее влияли на функции мышления, поведения и эмоциональной регуляции.

Авторы подчеркивают, что здоровье мозга определяется не только образом жизни человека, но и средой, в которой он живет.

Ранее стало известно, что силовые тренировки замедляют старение мозга и улучшают его работу.

