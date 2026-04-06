Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

Губернатор Чибис сообщил о смерти генерала Отрощенко при крушении Ан-26 в Крыму

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о смерти генерал-лейтенанта Александра Отрощенко при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как стало известно из публикации агентства, Отрощенко командовал 45-й армией Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко Андркй Чибис

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму при выполнении полета в ночь с 31 марта на 1 апреля. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 23 пассажира, никто из них не выжил.

Минобороны России сообщило, что огневого воздействия на самолет не было. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что у пилотов Ан-26, возможно, не было ни секунды на связь с диспетчером или связи не было вовсе.