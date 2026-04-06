Стало известно об изначальном понимании США трудностей операции в Иране

NYT: США понимали, что воевать в Иране будет сложно, а победить — еще сложнее

США понимали, что воевать в Иране будет сложно, а победить — еще сложнее. Об этом в статье для The New York Times (NYT) написали бывший начальник отдела разведки в Белом доме, глава ситуационного центра и сотрудник ЦРУ Марк Густафсон и специальный советник Eurasia Group Джастин Косслин.

«В Вашингтоне планирование войны с Ираном всегда исходило из одного и того же упрямого осознания реальности: воевать будет сложно, а победить — еще сложнее. Страна огромная и гористая. Большая часть ее военной инфраструктуры скрыта в пещерах и бункерах», — заявили авторы статьи.

По их словам, любой серьезный план по нейтрализации ядерных амбиций Ирана или свержению режима быстро приводил руководство США к выводу, что для успеха потребуются сухопутные войска, а их использование приведет к жертвам среди американцев.

Однако когда появились машинное обучение и искусственный интеллект, то в США возникла «соблазнительная идея» о том, что они наконец-то смогут вести бесконечную войну с крупным противником, не подвергая своих граждан опасности.

Авторы статьи подчеркнули, что искусственный интеллект в сочетании со все более точным вооружением и тотальным наблюдением изменил возможности американских вооруженных сил по ведению боевых действий на расстоянии. Они добавили, что точность и скорость, с которой американские войска теперь могут находить и уничтожать противников, потенциально снижая при этом потери среди военнослужащих и гражданского населения, — это значительный прорыв в военном деле.

Ранее бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент заявил, что иранцы нашли способ победить в конфликте с США. Он отметил, что в Иране изучили войны последних двух десятилетий на востоке и на западе и увидели, что возможно победить США, просто не проиграв.

