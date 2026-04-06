20:59, 6 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно об успехах ВС России в Константиновке

Кимаковский: ВС России наступают в Константиновке и вокруг нее в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают на одном из ключевых направлений в Донецкой Народной Республике (ДНР) — в Константиновке и вокруг города. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает «Вести».

Он рассказал, что российские военные плотно держат Вооруженные силы Украины (ВСУ) с южной стороны Константиновки. Также армия РФ продвигается в самом городе и с запада от него. Кимаковский сообщил, что в настоящее время там ведется борьба за высоты.

«Ведется такая планомерная наступательная операция. Плюс контроль над малым небом, а сейчас уже в войсках работают целые структуры, которые занимаются истреблением дронов противников в воздухе. (...) Это как бы позволило нам прямо над самой Константиновкой начинать доминировать», — уточнил советник главы ДНР.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Раскрыт приказ Зеленскому по переговорам с Путиным

    Зеленский обратился с предложением к России

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

    Все новости
