Стало известно об успехах ВС России в Константиновке

Кимаковский: ВС России наступают в Константиновке и вокруг нее в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России наступают на одном из ключевых направлений в Донецкой Народной Республике (ДНР) — в Константиновке и вокруг города. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает «Вести».

Он рассказал, что российские военные плотно держат Вооруженные силы Украины (ВСУ) с южной стороны Константиновки. Также армия РФ продвигается в самом городе и с запада от него. Кимаковский сообщил, что в настоящее время там ведется борьба за высоты.

«Ведется такая планомерная наступательная операция. Плюс контроль над малым небом, а сейчас уже в войсках работают целые структуры, которые занимаются истреблением дронов противников в воздухе. (...) Это как бы позволило нам прямо над самой Константиновкой начинать доминировать», — уточнил советник главы ДНР.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.