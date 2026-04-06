Страна БРИКС впервые за семь лет купила иранскую нефть

CNBC: Индия возобновила импорт нефти из Ирана после семилетнего перерыва

Власти Индии прервали семилетнюю паузу и снова начали импортировать иранскую нефть. Об этом сообщил канал CNBC.

Причиной такого решения стали перебои в поставках углеводородов и высокие цены на энергоносители. До этого Индия последний раз покупала нефть у Ирана в 2019 году, и как отмечает канал, возвращение к этой практике едва ли вызовет недовольство Вашингтона.

В свою очередь, эксперты объяснили такой разворот индийской внешней торговли стремлением Нью-Дели повысить уровень доверия в отношениях с Тегераном. Так, по словам аналитика Арпита Чатурведи, подобные закупки энергоносителей действуют как «страховой полис», сигнализируя о том, что Индия не намерена занимать чью-либо сторону в конфликте.

В связи с этим канал напомнил, что в списке основных импортеров нефти Индия занимает третье место. Что касается сжиженного нефтяного газа, то здесь она располагается на второй позиции.

Ранее сообщалось об отправке в Индию иранского нефтяного танкера, на борту которого находилось 600 тысяч баррелей соответствующего углеводорода.