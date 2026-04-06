Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

В Индии тигр сожрал мужчину в штате Уттаракханд

В Индии тигр сожрал 60-летнего мужчину из штата Уттаракханд. Об этом сообщает Bhaskar English.

Рано утром во вторник, 31 марта, 60-летний Кхим Сингх из деревни Тадам отправился за дровами в джунгли. Обычно он возвращался около 10 утра, однако в этот раз пропал. Через час его жена начала беспокоиться и обратилась к соседям. Селяне отправились на поиски.

Около дома семьи Сингха они нашли следы крови. Поисковики пошли в чащу и скоро нашли наполовину съеденные останки пожилого мужчины. На место прибыли представители властей и команда департамента лесного хозяйства, вооруженная дротиками с транквилизатором, клетками и беспилотниками.

Поймать тигра пока не удалось. Власти усилили патрулирование района. Жителей деревень призвали не выходить из домов без необходимости и не ходить в лес поодиночке.

Ранее в Индии леопард два дня терроризировал плантации сахарного тростника. В результате нападений хищника пострадали три человека.

