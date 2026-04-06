Трампа призвали пойти на резкий шаг против России

Экс-советник Болтон: Трамп должен призвать Россию прекратить помогать Ирану

Президенту США Дональду Трампу следует потребовать от России и Китая прекращения помощи Ирану. С призывом к резкому шагу против РФ выступил бывший советник американского лидера Джон Болтон в соцсети Х.

«Трампу следует подтолкнуть Китай к тому, чтобы он оказал давление на иранский режим и заставил его отказаться от вмешательства в дела Ормузского пролива. США могли бы призвать Китай и Россию прекратить любую помощь, которую они сейчас оказывают Ирану», — написал он.

По его словам, в случае, если Москва не отреагирует, Штатам следует усилить поддержку Украины и Тайваня, «как бы тяжело это ни далось».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предоставляет иранскому руководству разведданные. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — отметил он.