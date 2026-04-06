Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:43, 6 апреля 2026Спорт

Тренер рассказала о предпочитающих хоккей фигурному катанию мальчиках в России

Чайковская: Мальчики предпочитают заниматься хоккеем вместо фигурного катания
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала о том, что мальчики в стране предпочитают ее виду спорта занятия хоккеем. Об этом сообщает «КП Спорт».

По ее словам, мальчики могут начать заниматься фигурным катанием, но затем уходят в хоккей. «У нас покатаются, мы их научим, и уходят», — добавила Чайковская.

Тренер также рассказала, что в Северной Америке российские тренеры по фигурному катанию часто обучают хоккеистов катанию на начальном этапе подготовки. «Мы их учим потрясающе поворачиваться, тормозить, бежать в обратную сторону», — отметила Чайковская.

В августе прошлого года медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование опросили 62 тысячи интернет-пользователей и выяснили, какими видами спорта и как часто занимаются их дети. 23 процента опрошенных назвали единоборства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok