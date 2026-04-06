Тренер рассказала о предпочитающих хоккей фигурному катанию мальчиках в России

Чайковская: Мальчики предпочитают заниматься хоккеем вместо фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала о том, что мальчики в стране предпочитают ее виду спорта занятия хоккеем. Об этом сообщает «КП Спорт».

По ее словам, мальчики могут начать заниматься фигурным катанием, но затем уходят в хоккей. «У нас покатаются, мы их научим, и уходят», — добавила Чайковская.

Тренер также рассказала, что в Северной Америке российские тренеры по фигурному катанию часто обучают хоккеистов катанию на начальном этапе подготовки. «Мы их учим потрясающе поворачиваться, тормозить, бежать в обратную сторону», — отметила Чайковская.

В августе прошлого года медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование опросили 62 тысячи интернет-пользователей и выяснили, какими видами спорта и как часто занимаются их дети. 23 процента опрошенных назвали единоборства.