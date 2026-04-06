Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

Российский тревел-блогер Максим Голышев побывал в Афганистане и раскрыл отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что афганцы открылись для него как добрейшие люди, которе «весьма благосклонно настроены к гостям из России». «Когда видишь на улицах исключительно людей в национальной одежде и шапочках-пуштунках, волей-неволей начинает казаться, что вокруг тебя одни душманы и моджахеды. А реальность оказывается совершенно иной», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Он добавил, что не ожидал почувствовать столь доброе отношение, несмотря на многолетнюю советско–афганскую войну. По мнению Голышева, «эту рану время действительно залечило».

Блогер также отметил, что за несколько месяцев до поездки он впервые услышал песню под названием «Виват, дорогие мои шурави», написанную и ставшую известной в период Афганской войны. Именно так местные жители называли советских солдат, а затем — и всех русских. Во время поездки путешественник отвечал «шурави», когда его по-английски спрашивали, откуда он.

«И всякий раз мои собеседники расплывались в улыбке, поднимали вверх большой палец и чуть ли не с восхищением восклицали: "О-о, шурави!" Не скрою, мне было очень приятно», — добавил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал Афганистан словами «бесконечные бетонные заборы». Суровые меры безопасности в столице страны он назвал избыточными, так как на улицах «в основном тишь, да гладь».

