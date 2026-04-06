16:59, 6 апреля 2026Мир

В Финляндии заявили о «худшем из возможных» сигналов для России

Политик Мема: Европа посылает России плохой сигнал о подготовке к войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европы посылают России плохой сигнал о подготовке к войне. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий не только о том, что мы не желаем восстанавливать диалог, но и о том, что мы готовимся к войне», — отметил политик.

Мема обратил внимание, что Россия показывала желание восстановить дипломатию, однако Евросоюз продолжает закрывать перед ней двери.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что соглашение Финляндии и Украины о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, заключенное при финском президенте Александре Стуббе, можно оценить как акт госизмены со стороны политика.

