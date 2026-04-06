05:30, 6 апреля 2026

В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В российской пенсионной системе действует общее правило: один человек получает одну пенсию, однако из этого правила есть исключения, и они касаются конкретных категорий граждан, рассказал депутат Алексей Говырин в беседе с «Лентой.ру».

Говырин рассказал, что прежде всего закон касается инвалидов вследствие военной травмы: они вправе одновременно получать государственную пенсию по инвалидности через силовое ведомство и страховую пенсию по старости, если накопили минимальный страховой стаж. Похожий механизм, продолжил Говырин, действует для военнослужащих-контрактников после увольнения со службы, которые отработал на гражданке и достигли пенсионного возраста.

«Отдельная категория — родители ушедших военнослужащих. Для них предусмотрена пенсия по потере кормильца во время службы вместе со страховой или социальной пенсией. Аналогичное право по той же причине распространяется на членов семей космонавтов. Участники Великой Отечественной войны тоже входят в этот перечень, право на две пенсии возникает у них, если инвалидность наступила по причинам, не связанным с боевыми действиями, например из-за общего заболевания или трудового увечья», — также рассказал Говырин.

Еще одна группа — ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф, в первую очередь чернобыльцы, добавил депутат. По его словам, они могут совмещать государственную пенсию по инвалидности со страховой при наличии необходимого стажа. Сюда же относятся сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральные государственные гражданские служащие при соблюдении установленных законом условий, дополнил парламентарий.

Само существование права на две пенсии — это компенсация за реальный ущерб здоровью на службе государству или за потерю близкого человека при исполнении воинского долга

Алексей Говыриндепутат

«Для оформления второй пенсии потребуется обратиться в территориальный орган Социального фонда России и подтвердить право документально: справками о военной службе, медицинскими заключениями, свидетельствами и другими бумагами в зависимости от основания. При этом в ряде ситуаций гражданин не обязан получать обе выплаты и может выбрать одну из пенсий, если закон предусматривает такую альтернативу», — объяснил Говырин.

