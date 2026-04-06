16:55, 6 апреля 2026Экономика

В Иране захотели обязать все страны платить за проход по Ормузскому проливу

NourNews: Платить за безопасный проход Ормузского пролива обязаны все страны
Вячеслав Агапов

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Платить за безопасный проход Ормузского пролива обязаны все страны, даже дружественные Ирану. Об этом сообщает агентство NourNews.

Власти Исламской Республики захотели обязать уплачивать «сборы за безопасность» для беспрепятственного прохода через Ормузский пролив все страны, без исключения.

По словам источника, выдача разрешений на безопасный проход через Ормузский пролив дружественным странам будет осуществляться исключительно при условии уплаты сборов за обеспечение безопасности. Ни одна страна не будет освобождена от этого требования». Таким образом Иран собирается компенсировать часть ущерба, нанесенного в результате вражеской агрессии.

«Новый протокол будет неукоснительно соблюдаться всеми странами, не проявляющими враждебности, в том числе дружественными государствами», — пояснил он.

Ранее посольство Ирана в Зимбабве прокомментировало требование американского лидера Дональда Трампа открыть Ормузский пролив. «Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении посольства. Диппредставительство Исламской Республики в ЮАР предположили, что «ключи под цветочным горшком», однако открывать пролив будут только для друзей.

