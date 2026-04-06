МЧС Казахстана сообщило о прорыве плотины «Шоптыколь»

В Казахстане прорвало плотину «Шоптыколь», об этом сообщило МЧС республики в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в Коргалжынском районе Акмолинской области, в двух километрах севернее села Сабынды, которое находится в 60 км от столицы Астаны.

На место прибыли около 170 специалистов и 43 единицы техники, они укрепляют дамбу и отводят воду.

Ранее сообщалось, что на Геджухском водохранилище в Дагестане прорвало дамбу. Под угрозой затопления находятся семь населенных пунктов, власти региона экстренно эвакуируют более 4 тысяч человек.

