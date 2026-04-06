В Кремле отреагировали на информацию о поездке посланников Трампа в Киев

В Кремле доподлинно не знают о якобы планирующемся визите спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он планируется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он уточнил, что в Москве слышали заявления украинской стороны о том, что такой вопрос может стоять на повестке дня.

Ранее Песков заявил, что переговоры по Украине находятся на паузе, так как у США «много других дел». Он подчеркнул, что сторонам трудно собраться для встречи в трехстороннем формате.