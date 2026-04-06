В России определили самый популярный автобус

«Автостат»: Продажи новых автобусов в России выросли почти на шесть процентов

В прошлом месяце в России удалось продать 784 новых автобуса. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 5,8 процента выше, чем тот, что фиксировали в первый весенний месяц 2025 года.

Лидерство в марочном рейтинге завоевал бренд PAZ, на долю которого пришлось свыше 30 процентов от общего объема. Речь в данном случае идет о 242 проданных машинах. На втором месте оказался LIAZ с результатом 135 штук.

Кроме того, в топ-5 марок-лидеров попали NEFAZ (103 автобуса), белорусский MAZ (101 автобус) и китайский Yutong (78 автобусов).

Отмечается, что в I квартале 2026 года в России купили 1,8 тысячи новых автобусов, или на 8,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

В прошлом году продажи новых автобусов в России составили 12 863 единицы. Полученный итог оказался на 34 процента меньше того, который зафиксировали по итогам 2024 года. В декабре минувшего года было продано 2485 новых автобусов.