В России выросла выдача ипотеки

«Дом.РФ»: Выдача ипотеки в России выросла на 70 процентов

По итогам первого квартала 2026 года выдача ипотеки в России выросла на 70 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Дом.РФ».

Всего за указанный период банки выдали триллион рублей. Было выдано 229 тысяч кредитов — на 61 процент больше, чем в прошлом году. Только за март россияне оформили 76 тысяч кредитов на 325 миллиардов рублей, что на 31 процент и 26 процентов соответственно превышает показатели 2025 года.

Ранее в «Дом.РФ» спрогнозировали срок снижения ставки по рыночной ипотеке ниже 15 процентов годовых. Аналитики считают, что это произойдет в конце 2026-го — начале 2027 года.