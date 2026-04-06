В российском городе деревья попадали на машины

В Калининграде из-за штормового ветра деревья попадали на машины

В Калининграде штормовой ветер повалил деревья, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Порывы ветра в понедельник, 6 апреля, усиливались до 27 метров в секунду.

Известно, что одно из деревьев упало на Краснокаменной улице и разбило две машины. Из-за этого был изменен режим работы автобусов. Деревья также упали на улицах Еловая Аллея, Генерала Галицкого, в городе Гурьевске Калининградской области, а также в поселке Рассвет.

По прогнозам синоптиков, ветер стихнет к вечеру понедельника.

Ранее сообщалось, что паводки обрушились на Нижний Новгород, из-за чего затопило некоторые жилые дома, а автомобили буквально поплыли по улицам.

Непогода обрушилась и на Дагестан, где мощные потоки воды смыли машины и сильно разрушили дороги. В регионе есть пострадавшие.