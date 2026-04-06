В российском регионе за неделю родились сразу три «королевские» двойни

Минздрав Приморья: За семь дней в регионе родились три «королевские» двойни

В Приморском крае за период с 30 марта по 5 апреля родились сразу пять двоен. Три из них — «королевские». Соответствующая информация появилась на странице Министерства здравоохранения региона в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что все разнополые близнецы появились на свет в Приморском краевом перинатальном центре.

По данным приморского Минздрава, всего за неделю родились 136 мальчиков и 104 девочки. Самый крупный малыш недели, мальчик весом 4860 граммов, появился на свет во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии родила десятого ребенка — мальчика весом 3300 граммов. Известно, что она уже воспитывает семь дочек и трех сыновей, среди которых есть и близнецы.