13:54, 6 апреля 2026

В Сербии предрекли новые попытки подрыва газопровода

Бывший вице-премьер Сербии Вулин предрек новые попытки подрыва газопровода
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Henadz Zhinkov / Xinhua / Globallookpress.com

Попытка подрыва газопровода для транспортировки российского газа в Сербию и Венгрию не станет последней угрозой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета сербской госкомпании «Србиягаз» Александр Вулин.

«Меня беспокоят нападения на энергетические объекты "Турецкого потока" за границами Сербии. Не верю, что это последняя угроза нашей энергетической безопасности», — сказал Вулин. Он подчеркнул, что Белград не может ответить на такие провокации, но способен защищать проходящую через страну трассу газопровода.

По словам Вулина, ничто так не угрожает Сербии, как решения Брюсселя, подталкивающие ее к «антироссийской истерии» и уничтожению собственной экономики. Обнаружение взрывчатки в муниципалитете Канижа он назвал результатом работы сербских силовиков, которые обеспечивают безопасность 403 километров газопровода на территории страны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

