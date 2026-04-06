В США детально рассказали о самой сложной спецоперации в истории страны

NYT: Операция по спасению летчика стала одной из самых сложных в истории США

Операция по спасению летчика, катапультировавшегося из сбитого Ираном американского истребителя F-15, стала одной из самых сложных в истории США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Летчик приземлился в глубине территории противника и укрывался в горах на юго-западе Ирана. Спустя 14 часов после падения истребителя он передал данные о своем местоположении с помощью находившегося у него оборудования.

Бойцы спецназа США высадились на месте, ожидая нападения иранских военных. Сразу же после высадки американские и израильские военные самолеты сбросили бомбы, которые осветили взрывами силуэты гор.

По словам одного высокопоставленного военного, летчик из укрытия видел, откуда наступают иранцы, и указывал спасателям на цели для нанесения ударов. Спецназовцы вели ожесточенный огонь, чтобы не дать им приблизиться, но в перестрелку с силами противника не вступали.

Американские чиновники заявили, что территория, на которой скрывался летчик, находится глубоко в тылу, и выразили сомнение в том, что иранские войска когда-то приближались к этому месту.

Летчика срочно доставили на вертолете на песчаную взлетно-посадочную полосу в Иране, которую силы специального назначения заранее подготовили для возможного спасения или на случай других непредвиденных обстоятельств. Планировалось как можно скорее погрузить летчика и спасателей на два самолета C-130, которые должны были доставить их в безопасное место на аэродром в Кувейте.

Но, по словам военных, носовая стойка шасси по крайней мере одного, а возможно, и обоих самолетов застряла в песке на взлетно-посадочной полосе. После нескольких часов попыток освободить застрявшие колеса спецназовцы вызвали три резервных самолета.

В итоге спецназовцев и раненого летчика пересадили на три прибывших самолета. После отъезда спасательной команды американские военные самолеты разбомбили два поврежденных самолета и четыре вертолета MH-6 Special Operations, чтобы не допустить их попадания в руки иранцев.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.