01:21, 6 апреля 2026Мир

В США подсчитали траты на проведение операции в Иране

Iran War Cost Tracker: США уже потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты уже потратили более 42 миллиардов долларов на проведение операции в Иране. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Счетчик обновляется в реальном времени — портал основывает свои данные на докладе Пентагона, в котором утверждалось, что первые шесть дней операции обошлись Вашингтону в 11,3 миллиарда долларов, а на каждый следующий день планируется тратить один миллиард долларов.

На данный момент конфликт продолжается уже 36 дней, и, согласно подсчетам портала, Вашингтон потратил чуть больше 42 062 000 000 долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил переброску американских войск в Иран.

