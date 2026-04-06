04:35, 6 апреля 2026

В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

В США чаще задерживают украинцев, состоящих в базе худших из худших, за кражи
Марина Совина (ночной редактор)

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, уроженцев Украины, включенных в базу «Худшие из худших» в США, чаще всего задерживали по обвинениям в кражах, ограблениях, преступлениях, связанных с наркотиками, а также мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

Больше всего украинцев из перечня оказались задержанными в штате Вашингтон — семь человек. За ними идут Пенсильвания с шестью случаями, а также Техас и Флорида, где зафиксировано по пять задержаний. При этом в опубликованных карточках не указаны точные даты арестов.

Чаще всего включенным в этот список украинцам вменяют кражи и грабежи — 13 случаев. Далее по числу случаев идут обвинения в хранении или продаже наркотиков — девять человек, а также различные виды мошенничества, включая интернет-мошенничество, — семь человек. В базе также указаны двое задержанных по обвинению в убийстве и четверо — по делам, связанным с преступлениями сексуального характера.

26 января власти США задержали двух россиянок, которые случайно попали на военный объект в США. Они путешествовали по Штатам на машине и свернули с трассы в Сан-Диего, чтобы отыскать закусочную. Навигатор построил маршрут через военную базу.

