В США заявили о непригодности Трампа из-за ситуации с Ираном

Сенатор США Ван Холлен заявил о непригодности Трампа из-за ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп непригоден для своей должности. Об этом в соцсети Х заявил сенатор демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

Поводом для критики стали угрозы американского лидера нанести удары по иранским мостам и электростанциям. «Очевидно, что Трамп непригоден для должности президента. Но пусть это не оправдывает злодеяние, которое он совершил, угрожая совершить военные преступления против народа Ирана в пасхальное воскресенье», — заявил сенатор.

Ван Холлен подчеркнул, что общество не может позволить Трампу нормализовать подобные заявления. По его словам, угрозы нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана являются неприемлемыми и противоречат международному праву.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».

