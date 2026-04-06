Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

Ведущая «Женского форума» Муратова: Через 10 лет в Москве будут летающие машины

Ведущая популярного российского YouTubе-шоу «Женский форум» Александра Муратова спрогнозировала появление летающих машин в Москве через десять лет. Своим видением будущего столицы она поделилась в беседе с Telegram-каналом «Московские новости».

«Я думаю, что у нас будут летающие машины. Будет еще больше плитки, и я думаю почему-то, что она будет очень зеленая, потому что много всего посадят», — предсказала Муратова.

Любимым районом города ведущая назвала центр, где, по ее словам, везде красиво. Современную Москву она описала словом «функциональная».

Ранее певец Митя Фомин заявил, что через десять лет жители столицы смогут взлетать.