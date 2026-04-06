Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

Американист Дубравский: Риски военной операции США против Кубы остаются высокими

Риски начала военной операции США против Кубы остаются высокими и администрация президента Дональда Трампа прорабатывает этот сценарий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В частности, эксперт указал, что США устроили блокаду против островного государства, чтобы реализовать один из нескольких сценариев.

Первый — постепенная смена власти и уход президента Мигеля Диас-Каннеля. Второй — трансформация политико-экономического режима и открытие страны для американского капитала. Третий — это сочетание рыночных реформ и смены правящего режима. Именно он наиболее интересен Трампу Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

При этом американист добавил, что США также рассматривают перспективы прямой военной интервенции.

«Причем это может быть как полномасштабная военная операция, так и точечный удар, похожий на произошедшее в Венесуэле. Нельзя сказать, что такого варианта нет. Напротив, администрация его прорабатывает. В любом случае США стремятся установить контроль над ситуацией на Кубе», — резюмировал собеседник.

1 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Гавана является одним из ближайших партнеров для Москвы. Таким образом она прокомментировала поставку танкером «Анатолий Колодкин» 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарной помощи.