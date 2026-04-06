Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

Риски начала военной операции США против Кубы остаются высокими и администрация президента Дональда Трампа прорабатывает этот сценарий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.
В частности, эксперт указал, что США устроили блокаду против островного государства, чтобы реализовать один из нескольких сценариев.
Первый — постепенная смена власти и уход президента Мигеля Диас-Каннеля. Второй — трансформация политико-экономического режима и открытие страны для американского капитала. Третий — это сочетание рыночных реформ и смены правящего режима. Именно он наиболее интересен Трампу
При этом американист добавил, что США также рассматривают перспективы прямой военной интервенции.
«Причем это может быть как полномасштабная военная операция, так и точечный удар, похожий на произошедшее в Венесуэле. Нельзя сказать, что такого варианта нет. Напротив, администрация его прорабатывает. В любом случае США стремятся установить контроль над ситуацией на Кубе», — резюмировал собеседник.
1 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Гавана является одним из ближайших партнеров для Москвы. Таким образом она прокомментировала поставку танкером «Анатолий Колодкин» 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарной помощи.