Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 6 апреля 2026

Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

Американист Дубравский: Риски военной операции США против Кубы остаются высокими
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Риски начала военной операции США против Кубы остаются высокими и администрация президента Дональда Трампа прорабатывает этот сценарий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В частности, эксперт указал, что США устроили блокаду против островного государства, чтобы реализовать один из нескольких сценариев.

Первый — постепенная смена власти и уход президента Мигеля Диас-Каннеля. Второй — трансформация политико-экономического режима и открытие страны для американского капитала. Третий — это сочетание рыночных реформ и смены правящего режима. Именно он наиболее интересен Трампу

Павел Дубравскийполитолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

При этом американист добавил, что США также рассматривают перспективы прямой военной интервенции.

«Причем это может быть как полномасштабная военная операция, так и точечный удар, похожий на произошедшее в Венесуэле. Нельзя сказать, что такого варианта нет. Напротив, администрация его прорабатывает. В любом случае США стремятся установить контроль над ситуацией на Кубе», — резюмировал собеседник.

1 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Гавана является одним из ближайших партнеров для Москвы. Таким образом она прокомментировала поставку танкером «Анатолий Колодкин» 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Россиянин поплатился жизнью за замечание возлюбленной

    Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok