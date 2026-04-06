Во время матча в Первой лиге на трибуне умер болельщик

Во время матча «Арсенал» — «Факел» в Первой лиге на трибуне умер болельщик
Владислав Уткин
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Во время матча «Арсенал» — «Факел» в Первой лиге на трибуне умер болельщик. Об этом сообщает Telegram-канал тульского клуба.

«Во время матча с "Факелом" скончался 66-летний болельщик нашей команды. Он был настоящим любителем футбола и оставался с "Арсеналом" до последних минут своей жизни. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в заявлении «канониров».

Инцидент произошел 5 апреля на трибунах тульского стадиона «Арсенал». Матч завершился победой «Факела» со счетом 2:1.

Ранее стало известно о смерти кенийского боксера Джейкоба Ойоко. Он скончался в возрасте 38 лет после поединка с соотечественником Джулиусом Окуручи.

