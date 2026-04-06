ВС России испепелили огнем ТОС личный состав ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области. Кадры удара опубликовал связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что разведка вскрыла перемещение украинских бойцов на данном участке фронта. С воздуха было установлено точное местоположение опорного пункта ВСУ, расположенного в лесном массиве.

«По цели отработали подразделения РХБЗ ГВ "Север", которые испепелили личный состав противника огнем ТОС (тяжелой огнеметной системы)», — говорится в публикации.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.