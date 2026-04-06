19:19, 6 апреля 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили трехтонной авиабомбой пункт управления дронами ВСУ

ВС России уничтожили ФАБ-3000 ПУ БПЛА ВСУ в Константиновке в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные поразили трехтонной авиабомбой пункт управления беспилотными летательными аппаратами (ПУ БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что он находился на одном из ключевых направлений — в Константиновке. На снятом с воздуха видео запечатлен момент уничтожения позиции.

«На кадрах объективного контроля поражение ФАБ-3000 ПУ БПЛА 156 омбр ВСУ в г. Константиновка», — говорится в публикации.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

