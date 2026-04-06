Беспилотники ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили охоту на мирных жителей, остающихся в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что для атак на мирное население украинские подразделения используют беспилотники.

«Сейчас противник активно охотится на тех мирных жителей, которые остались в Красноармейске. Речь идет о FPV-дронах, для которых гражданские — это приоритетные цель», — рассказал собеседник агентства.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.