18:58, 6 апреля 2026Наука и техника

В России сломались устройства Xiaomi

Пользователи техники умного дома Xiaomi из России пожаловались на сбой и поломки
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Пользователи устройств умного дома Xiaomi из России начали жаловаться на проблемы с техникой и экосистемой. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Жалобы на проблемы с роботами-пылесосами, чайниками, лампочками и прочими устройствами умного дома начали поступать с начала апреля. Так, на форуме DNS соответствующая тема, собравшая больше 100 комментариев, открылась 3 апреля. В ней владельцы техники рассказали, что столкнулись с неполадками в работе техники, подключенной к экосистеме Xiaomi Home.

«3 апреля перестала работать камера. Пишет "Устройства не в сети"», — заявил автор под ником ЗемаЗема. «Вчера весь день убил на попытки восстановления. Менял роутеры, менял sim-карты», — заметил encelop. «Россия, Екатеринбург — поломались все устройства, кроме пылесоса (мойка воздуха, аэрогриль, очиститель воздуха», — рассказал AndronMakaron.

На аналогичные проблемы обратили внимание посетители популярного форума 4PDA. У многих владельцев техники в приложении Xiaomi Home напротив умного гаджета указан статус «Устройство не в сети». Таким образом, управлять им удаленно становится невозможно. Судя по комментариям, некоторые пользователи нашли решение проблемы в смене региона в приложении. «4 апреля рухнул весь умный дом, камеры и так далее, благодаря форуму проблема решилась, поменял регион на Беларусь», — рассказал пользователь под ником 2019sektor.

В начале апреля Xiaomi выпустила финальное обновление для популярных смартфонов, вышедших в 2021 году. Апдейт для Xiaomi 12 и 12 Pro получили в том числе пользователи из России.

